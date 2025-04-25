СМИ: Российский генерал погиб при взрыве в Балашихе

Погибшим при взрыве автомобиля в Балашихе оказался генерал-майор Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает Mash.

Как уточняется, на месте взрыва найдены следы поражающих элементов самодельного взрывного устройства (СВУ). О произошедшем ранее сообщил Telegram-канал Baza. Отмечалось, что машина взорвалась у жилого дома на бульваре Нестерова. Как стало известно, в результате происшествия погиб один человек.

«Погибший при взрыве автомобиля в Балашихе — генерал-майор Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ», — выяснил Mash.

Уже известно, что к настоящему моменту пожар, который возник после взрыва, удалось потушить. На месте работают спасатели и полиция, место происшествия оцепили.

3 апреля сообщалось, что автомобиль «Лада Гранта» взорвался на трассе в Новолакском районе Дагестана. Водитель и пассажир погибли. Инцидент произошел в четверг вечером на 722-м километре трассы Р-217 «Кавказ». Водитель легкового автомобиля выехал на встречку и врезался на полной скорости в «Газель».

Раскрыты подробности подрыва автомобиля в Балашихе с помощью СВУ