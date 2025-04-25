Раскрыты подробности подрыва автомобиля в Балашихе с помощью СВУ

Автомобиль в Балашихе был подорван с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), заложенного рядом с газобаллонным оборудованием. Подробности подрыва автомашины в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, подрыв был осуществлен дистанционно в момент, когда мужчина, являвшийся целью преступников вышел из подъезда. Отмечается, что погибший прохожий является военнослужащим.

СМИ: Российский генерал погиб при взрыве в Балашихе

Автомобиль Volkswagen взорвался 25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова. Оказавшийся возле автомобиля мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.