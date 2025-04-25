В Таиланде потерпел крушение самолет королевской полиции - он упал в море возле одного из пляжей.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как потерявшее управление воздушное судно уходит в пике и разваливается на части на мелководье. Из шести находившихся на борту человек выжил только один - он госпитализирован с серьезными травмами.

Трагедия произошла возле курортного города Ча-Ам в центральной части Таиланда. Самолет использовали для тренировок парашютистов. Причины авиакатастрофы устанавливают.