Очевидцы говорят о погибшем при взрыве в подмосковной Балашихе

Очевидцы говорят о погибшем, в результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. Инцидент произошел во дворе дома 2 по бульвару Нестерова в пятницу утром.

«Мужчину отбросило к стене дома. Он скончался на месте», - пояснил «МК» один из свидетелей.

Личность погибшего пока не установлена.

Взрыв произошел в автомобиле «Фольксваген», припаркованном возле дома, погибший гражданин в этот момент проходил мимо. Рассматривается версия взрыва газового баллона или самодельного устройства.