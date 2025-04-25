В Балашихе взорвался автомобиль, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, это случилось у жилого дома на бульваре Нестерова. По предварительной информации, в машине, вероятно, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), но эта информация пока не получила официального подтверждения.

«Взрыв произошел у дома по бульвару Нестерова. Он был такой мощный, что погибшего отбросило к подъезду», — пишет Baza.

Также сообщается, что к настоящему моменту пожар, который возник после взрыва, уже удалось потушить. На месте работают спасатели и полиция, место происшествия оцепили.

По данным Telegram-канала Shot, источник взрыва в Балашихе с высокой долей вероятности находился внутри припаркованного Volkswagen. Подчеркивается, что об этом говорят результаты первичного осмотра автомобиля и характера повреждений. Также канал отмечает, что в настоящее время рассматривают две версии случившегося. Одной из них является срабатывание СВУ, другой — взрыв находившегося внутри газового баллона.

«У машины полностью разорвана крыша, а кузов выгорел дотла. Предварительно, погиб один человек — случайный прохожий», — отмечает Shot.

Как сообщает Mash, погибший, предварительно, в момент взрыва выходил из подъезда. В доме напротив выбило стекла в квартирах с первого по третий этаж, шесть окон разбиты из-за осколков.