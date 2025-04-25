Газовый баллон стал причиной взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

«По предварительным данным, в результате возгорания взорвался газовый баллон в автомобиле», — сказал собеседник.

Он также подтвердил ранее появившуюся информацию, что в результате происшествия погиб один человек.

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Ранее сообщалось, что автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Балашихе.