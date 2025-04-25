Российский девятиклассник не выжил после попытки остановить драку

В Башкирии девятиклассник впал в кому и не выжил после попытки остановить драку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, ЧП произошло в Калтасинском районе. По словам отца 15-летнего пострадавшего, школьник пошел к другу на ночевку и попал в компанию старшеклассников.

В какой-то момент подростки поссорились и завязалась потасовка. Его сын попытался ее остановить, но разъяренный 17-летний подросток набросился на него и избил. Мальчик был госпитализирован с множественными гематомами и отеком мозга. В результате он впал в кому. Врачи не смогли его спасти.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области возбудили уголовное дело против 14-летнего подростка, напавшего с ножом на одноклассника.