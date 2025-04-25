В Красноярском крае футбольный судья умер прямо во время матча

В Красноярском крае во время футбольного матча скончался футбольный судья Артур Иксанов. Ему стало плохо прямо на поле, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, 45-летний тренер работал на турнире, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне на стадионе «Строитель» в Ачинске. В какой-то момент арбитру стало резко плохо, он потерял сознание и упал на газон.

Как уточняется, спустя пять минут на поле прибыла бригада медиков. Они пытались вернуть судью к жизни, однако им не удалось это сделать. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца. У Иксанова осталось трое детей.

Ранее канал сообщил о смерти экс-хоккеиста «Автомобилиста», «Ак Барса» и московского «Спартака» Федора Малыхина. Как отмечалось, тело 34-летнего спортсмена было обнаружено в его квартире. Данные о кончине Малыхина изданию «Спорт-Экспресс» подтвердил один из бывших одноклубников хоккеиста.