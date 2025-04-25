Задержанный в Сочи гражданин Румынии назвал имя куратора из украинской разведки

Гражданин Румынии, которого задержали за передачу Киеву данных о российской ПВО, назвал имя украинского куратора.

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На допросе он рассказал, что общался с мужчиной по имени Владимир. Он являлся старшим офицером разведки Украины.

По словам задержанного, он передал Киеву данные о системах ПВО, которые он заметил по дороге из Сочи в Адлер. Он запомнил перекресток, нашел его на карте и отправил куратору эту информацию.

Как сообщили в ФСБ РФ, задержанный является гражданином Румынии 2002 года рождения. Взамен спецслужбы Украины пообещали ему помочь в выезде из России и вступлении в добровольческое формирование ВСУ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.