ФСБ задержала в Сочи иностранца за шпионаж в пользу Украины

Федеральная служба безопасности России задержала в Сочи гражданина Румынии, подозреваемого в том, что по заданию спецслужб Украины он собирал и передавал данные о дисклокации средств противовоздушной обороны. Об этом пишет РИА Новости.

«В городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии, 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины», - уточнили в спецслужбе.

По информации ФСБ, установлено, что летом 2024 года он выполнял задание украинских спецслужб и собирал данные о местах дислокации средств ПВО в Сочи. Взамен ему пообещали оказать содействие в безопасном выезде из России и вступлении в добровольческое формирование Вооруженных сил Украины для участия в боевых действиях, отметили в ведомстве.

Уголовное дело расследуется по статье 276 УК России «Шпионаж».

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя, передававшего Службе безопасности Украины данные о российских военных объектах на полуострове. Также в Крыму силовики задержали еще двух агентов украинских спецслужб. Один из них, 45-летний житель Керчи, передал координаты установки ПВО в городе, которая входит в систему защиты Крымского моста.