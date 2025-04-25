Экс-министр Хубутия ответил на новости о нападении на девушку с топором

Экс-министр торговли Московской области Михаил Хубутия назвал «бредом». сообщения, что он напал на свою бывшую девушку с топором. Об этом он заявил РЕН ТВ.

© Оргкомитет выставки ORЁLEXPO

Ранее в соцсетях появилась видео, на котором девушка утверждает, что была избита бывший министром, который пришел к ней с топором. Хубутия в беседе РЕН ТВ отверг эти обвинения и заявил, что сейчас находится не в Москве.

«Бред собачий», - сказал экс-министр журналистам.

Мать девушки с видео - Юлии Ван - заявила РЕН ТВ, что сейчас ее дочь оперируют. В каком состоянии находится девушка, ее родственникам пока неизвестно.

Telegram-канал Mash сообщал, что Ван и Хубутия были парой до конца 2024 года, у них родилась дочь. По данным Mash, расставание произошло по инициативе Ван.

По информации Telegram-канала, нападение на девушку произошло вечером 24 апреля. Няня ребенка Ван вызвала полицию. Когда правоохранители приехали на место преступления, нападавший уже скрылся. Женщину госпитализировали со множественными ранениями.