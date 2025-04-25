В домах подозреваемых в причастности к теракту в Индии произошли взрывы

В Индии в ходе спецоперации сил безопасности произошли взрывы в домах, где проживали подозреваемые в организации теракта в Джамму и Кашмире.

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Как сообщает агентство PTI со ссылкой на источники, инцидент произошел во время обысков в двух зданиях, связанных с членами запрещенной в России группировки "Лашкар-э-Тайба"* (террористическая организация, запрещенная в России).

По данным агентства, взрывчатка, заранее заложенная в домах, сдетонировала в момент проведения операций. В результате оба здания были разрушены. На данный момент информация о возможных жертвах или пострадавших не уточняется.

Силы безопасности продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Власти пока не дали официальных комментариев относительно деталей операции и возможных последствий взрывов.

Группировка "Лашкар-э-Тайба"* неоднократно обвинялась в организации терактов на территории Индии, в том числе в Кашмире.

* - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации