Появилось фото разбившегося у берегов Таиланда пассажирского самолета

Очевидцы сняли на фото разбившийся у берегов Таиланда пассажирский самолет
В Сети появились фотографии, на которых запечатлен рухнувший у берегов Таиланда легкомоторный самолет с людьми. Публикует их Telegram-канал SHOT.
На снимках видно, что воздушное судно упало в море совсем рядом с пляжем. Из воды выглядывает его переломившийся фюзеляж.
© Соцсети
На одном из фото запечатлено самое начало спасательной операции.
Напомним, авиакатастрофа произошла утром в пятницу примерно в ста метрах от пляжа Ча-Ам на юго-востоке Таиланда.
По данным СМИ, спасатели извлекли из воды пять тел. Сообщалось и об одном выжившем.
Сколько всего людей было на борту воздушного судна, пока не известно.