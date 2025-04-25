Появилось фото разбившегося у берегов Таиланда пассажирского самолета

В Сети появились фотографии, на которых запечатлен рухнувший у берегов Таиланда легкомоторный самолет с людьми. Публикует их Telegram-канал SHOT.

© Соцсети

На снимках видно, что воздушное судно упало в море совсем рядом с пляжем. Из воды выглядывает его переломившийся фюзеляж.

© Соцсети

На одном из фото запечатлено самое начало спасательной операции.

Напомним, авиакатастрофа произошла утром в пятницу примерно в ста метрах от пляжа Ча-Ам на юго-востоке Таиланда.

По данным СМИ, спасатели извлекли из воды пять тел. Сообщалось и об одном выжившем.

Сколько всего людей было на борту воздушного судна, пока не известно.