Жертвами крушения самолета в Таиланде стали пять человек

Трагедия произошла недалеко от популярного пляжного курорта Ча-Ам, где воздушное судно рухнуло в море примерно в 100 метрах от берега. По предварительным данным, на борту находились шесть человек — пятеро погибли, один получил тяжелые травмы.

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Как сообщило издание Khaosod, местные спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако работы осложняются тем, что обломки находятся в воде. Причины катастрофы пока не установлены — специалисты изучают все возможные версии, включая техническую неисправность и человеческий фактор.

"Легкомоторный самолет потерпел крушение возле пляжа Ча-Ам, в результате чего погибли пять человек и один человек получил серьезные ранения" - говорится в статье.

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