Шойгу: за причастность к теракту в "Крокусе" выявлено и задержано 45 человек

Российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек, причастных к организации теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в марте 2024 года. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

По его словам, атака была подготовлена при участии украинской военной разведки и членов международных террористических организаций.

"Военная разведка Украины активно использует мигрантов и террористов для резонансных акций, включая нападение на "Крокус". Все задержанные получили поддержку в оснащении и обучении", — подчеркнул Шойгу.

Он также отметил, что в 2024 году предотвращено свыше 200 терактов, 14 из которых планировались в учебных заведениях и местах массового скопления людей.

Секретарь Совбеза добавил, что в 2023 году за террористическую деятельность задержаны более 1,8 тыс. человек, а 42 члена бандгрупп ликвидированы при сопротивлении.

"Заблокированы счета на сумму свыше 230 млн рублей, удалено 120 тыс. материалов террористического содержания из интернета", — заявил он.

Шойгу указал на сохраняющиеся угрозы: террористы пытаются создавать ячейки на Северном Кавказе, а западные страны используют их для давления на РФ в Центральной Азии, Закавказье и Африке. Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы "Пикник". Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал.

Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 500. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ). Директор ФСБ Александр Бортников приводил данные, которые указывали на участие украинских спецслужб. Киев свою причастность к теракту отрицал.