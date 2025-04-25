Минобороны требует взыскать с «Воентелекома» почти 50 млн рублей

Минобороны России требует взыскать почти 50 млн рублей с АО «Воентелеком», бывший генеральный директор которого Александр Давыдов ранее был осужден.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исковое заявление.

«Сумма исковых требований — 48 800 308 рублей», — передаёт агентство.

Отмечается, что статус принятия судом искового заявления к рассмотрению пока не уточняется, как и детали требований министерства.

Ранее стало известно, что Минобороны России просит взыскать около 13 млрд рублей с производителя радиоэлектронных подсистем ПАО «НПП «Импульс».