Российского блогера задержали в Киргизии по подозрению в вербовке наемников
В Бишкеке арестован российский блогер Виктор Васильев, подозреваемый в соучастии в вербовке наемников для участия в зарубежных вооруженных конфликтах. Первомайский районный суд санкционировал его содержание под стражей до 17 июня в рамках уголовного дела, возбужденного ГКНБ Кыргызстана.
Васильеву вменяют нарушения статей 43 и 416 Уголовного кодекса КР. По данным местных СМИ, он администрировал несколько Telegram-каналов. Точные обстоятельства дела и предполагаемые география вербовки следствие не раскрывает.
Напомним, что в Киргизии арестована сотрудница Русского дома по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за рубежом.