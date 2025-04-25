Российского блогера задержали в Киргизии по подозрению в вербовке наемников

В Бишкеке арестован российский блогер Виктор Васильев, подозреваемый в соучастии в вербовке наемников для участия в зарубежных вооруженных конфликтах. Первомайский районный суд санкционировал его содержание под стражей до 17 июня в рамках уголовного дела, возбужденного ГКНБ Кыргызстана.

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Васильеву вменяют нарушения статей 43 и 416 Уголовного кодекса КР. По данным местных СМИ, он администрировал несколько Telegram-каналов. Точные обстоятельства дела и предполагаемые география вербовки следствие не раскрывает.

Напомним, что в Киргизии арестована сотрудница Русского дома по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за рубежом.