Пособник теракта на Дубровке вышел из колонии

Пособник организаторов и исполнителей теракта на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» Алихан Межиев вышел из колонии после 22 лет в заключении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание», — рассказал собеседник агентства.

Следствием и судом было установлено, что Межиев взорвал автомобиль возле Макдональдса на юго-западе Москвы, а также помогал террористам во время атаки. Свою вину он признал частично.

23 октября 2002 года террористы во главе с 23-летним Мовсаром Бараевым захватили театральный центр на Дубровке, потребовав от российских властей прекратить контртеррористическую операцию в Чечне. 26 октября спецслужбы решились на штурм. Жертвами стали 130 человек, многие из которых не проснулись, вдохнув пущенный в здание газ.