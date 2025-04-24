Мебельщик оставил ртуть в квартире из-за конфликта с заказчиком

Жители подмосковных Мытищ нашли ртуть в квартире после того, как к ним приезжал мастер по мебели — при этом во время работы мужчина поругался с заказчиком. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что нашедший ртуть заказчик подозревает мастера в умышленной попытке отравления. По словам заказчика, конфликт произошел из-за финансового вопроса. При этом заказчик добавил, что мастер озвучивал в его адрес угрозы.

«В марте семья наняла частного мастера, чтобы тот установил кухонный гарнитур. Однако стороны не сошлись в денежном вопросе. В итоге мастер ушел и якобы пригрозил словами "Ты получишь проблемы со здоровьем". А через 12 дней семья получила видео, на котором мужчина разбивает ртутный градусник на кухне», — сообщает издание.

Заказчик также заявил, что уже после обнаружения ртути мастер заявил о «еще двух закладках», которые он ему оставил. Само вещество было разлито в квартире, включая жилые комнаты. В итоге у всех жильцов квартиры, включая детей, нашли симптомы отравления.