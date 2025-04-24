В Москве задержали мужчину, насиловавшего девушек в подъездах

На востоке Москвы задержали мужчину, который напал на девушку в подъезде жилого дома и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Уточняется, что инцидент произошел в Черницынском проезде. На кадрах с видеокамеры, размещенной при входе в подъезд жилого дома видно, как мужчина заходит в подъезд вслед за девушкой.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и с использованием камер видеонаблюдения сотрудниками полиции был установлен и задержан на Хабаровской улице подозреваемый 1989 года рождения», — говорится в тексте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об иных насильственных действиях сексуального характера. Кроме того его проверяют на причастность к совершению еще семи аналогичных преступлений в Москве.