МЧС не спасло загоревшийся храм под Белгородом из-за атак ВСУ

Деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области полностью сгорел. По предварительным данным, священник и прихожане не пострадали, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в четверг, 24 апреля, на Михеевской горе в селе Сухарево. Оператор сбросил на храм боеприпас с беспилотника «Баба-яга».

По данным канала, ВСУ не давали спасателям тушить постройку, постоянно атаковали с помощью дронов.

«На место прибыли пожарные машины, но вновь начался обстрел. В целях безопасности людей пока не можем приступить к тушению», — уточнил заместитель главы администрации Валуйского округа Сергей Слесаренко.

Храмовый комплекс в Белгородской области горит после предполагаемой атаки ВСУ

Храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области сгорел полностью после атаки ВСУ, сообщили в Белгородской митрополии.

Комплекс Новый Иерусалим — один из самых популярных в Белгородской области. История святыни началась в 2001 году — с установки обетного креста.

В комплексе были: храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовня Божьей матери, часовня святой Марии Магдалины, кувуклия Гроба Господня, камень помазания, местная Голгофа и святая купель Апостола Иоанна Богослова.

В ночь с 19 на 20 апреля дом настоятеля храма отца Андрея полностью сгорел из-за атаки украинских БПЛА. Он и члены его семьи не пострадали, потому что находились на пасхальной службе.