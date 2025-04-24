Убийца полицейского объяснил свой поступок

Руслан Тимофеев, задержанный за убийство 24-летнего оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Семеновых в Кингисеппе, рассказал, что ударил стража порядка ножом потому, что тот подошел к нему без объяснения причины. Видео первичного допроса опубликовал RT в Telegram-канале.

Тимофеева задержали в Ленинградской области в лесном массиве Сланцевского района. Он почти сутки прятался в лесополосе.

Правоохранители задали задержанному ряд вопросов, попросили объяснить, почему он атаковал оперативника.

Предполагаемый убийца полицейского в Кингисеппе скрывался в лесу

«За то, что подошел ко мне, не объяснив причину!», — разъяснил 19-летний Тимофеев.

В ходе допроса молодой человек признался также, что хотел напасть на стоявших у дороги полицейских, убить их, завладеть машиной и покинуть регион, где его разыскивали силовики.

Знакомый Тимофеева рассказал, что неделю назад мужчина сбежал из армии. Он добавил, что Руслан употреблял наркотики, что могло обусловить его поступки.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.