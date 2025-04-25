Школьник выкрутил руки педагогу из-за телефона

В Волгоградской области школьник набросился на педагога из-за отобранного телефона. Об этом пишет V1.RU.

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По данным издания, учитель забрала телефон у мальчика на время урока. Выхватывая гаджет, пятиклассник якобы стал выкручивать руки женщине и ударил ее.

Как рассказали в образовательном учреждении, мальчик опоздал на урок, начал грубить учителю, а потом и вовсе заявил, что уходит домой.

«[При этом] он вспомнил, что его телефон находится у одноклассника, и попытался забрать его. Одноклассник отдал телефон педагогу. Мальчик попытался отобрать у учителя телефон, стал выкручивать руки ей. [В итоге] забрал и свой, и учительский телефон», — описал произошедшее представитель школы.

Мать школьника принесла извинения, сообщив, что не справляется с сыном, отмечает новостной портал. В школе, в свою очередь, заверили, что с ребенком проведут профилактическую беседу замдиректора, психолог, а также инспектор комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Екатеринбурге учительница биологии ударила восьмиклассника по лицу во время урока из-за того, что тот отказался убрать телефон. После появления видео в соцсетях ситуацией заинтересовались сотрудники городской прокуратуры.