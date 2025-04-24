Бывший зэк убил россиянина из-за сделанного замечания

В Казани произошло жестокое убийство: пожилой мужчина с криминальным прошлым забил насмерть молодого соседа после спора около подъезда, сообщает телеграм-канал «Mash Iptash».

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По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за того, что жертва сделал замечание пожилому мужчине, который помочился возле дома.

Бывший зэк оправдывался, заявив, что из-за проблем с почками после отсидки не мог дотерпеть до квартиры. Кроме того, он добавил, что является «первогорским» и не собирался «позориться» в лифте. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой пожилой мужчина с силой ударил оппонента головой о металлическое ограждение. От полученной травмы молодой человек скончался на месте.

Несмотря на попытки прохожих оказать помощь и вызвать скорую, спасти его не удалось. Между тем нападавший спокойно занес покупки в подъезд, после чего скрылся в сторону улицы Сафиуллина. Полиция разыскивает подозреваемого. Расследование продолжается.