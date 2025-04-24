Предполагаемый убийца полицейского в Кингисеппе скрывался в лесу

Предполагаемый убийца полицейского в Кингисеппе скрывался в лесном массиве Сланцевского района Ленинградской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, что 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых был убит у дома по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе днем 23 апреля во время попытки задержат мужчину, похожего на находящегося в розыске.

«В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение предполагаемого убийцы были установлены. Им оказался 19-летний уроженец города Сланцы Ленинградской области. Злоумышленник был задержан коллегами погибшего при участии Росгвардии в лесном массиве Сланцевского района, где он прятался от преследования», — написала Волк.

По ее словам, в ближайшее время задержанного передадут в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.