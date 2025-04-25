Экс-сотруднику Следственного комитета запросили 24 года колонии

Бывшему сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России (СК РФ) Александру Кирееву запросили 24 года колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Обвинение просит признать Киреева виновным и приговорить к 24 годам колонии и штрафу на полмиллиарда рублей.

Кирееву предъявили обвинения по восьми статьям УК РФ, среди которых мошенничество, лжесвидетельство и злоупотребление полномочиями.

Ранее Хорошевский районный суд Москвы изъял у бывшего полковника СК элитную недвижимость и пять машино-мест. Киреев считается одним из основных фигурантов так называемого «дела решальщиков», которые вымогали 15 миллиардов рублей у совладельцев компании Merlion за освобождение из СИЗО и прекращение их уголовного дела.