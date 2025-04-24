Рабочий погиб в аэропорту «Шереметьево»

В международном аэропорту «Шереметьево» произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что погиб 60-летний техник. Несчастный случай произошел ночью в одном из ангаров аэропорта — рабочего раздавило гидравлической тележкой. Согласно имеющейся информации, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Что стало причиной несчастного случая, издание не уточняет.

Ранее в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» рабочий попал под шасси самолета «Уральских авиалиний». Мужчина остался жив, но получил многочисленные травмы ног.