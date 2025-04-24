Стало известно, почему мужчина получил семь лет колонии за кражу яиц

Срок мужчины, укравшего яйца, сложился на основе всех совершенных им преступлений. Об этом РИА Новости рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что мужчину, похитившего в 2023 году из магазина 140 куриных яиц, суд приговорил к 7 годам и семи месяцам лишения свободы. Отмечалось, что он был неоднократно судим. При этом одна из судимостей не считается отбытой.

«Наказание непосредственно за грабеж составило 1,5 года лишения свободы. На основании части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным по приговору Калининского районного суда Санкт-Петербурга от 11 марта 2025 года, Роману Глехштейну окончательно было назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и семь месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в прокуратуре Санкт-Петербурге.

Известно, что первую судимость он получил в 2009 году за угон транспортного средства. Затем в 2019 году его приговорили к условному сроку в семь лет и два месяца за незаконное производство и оборот наркотиков, а в 2023 году — к году лишения свободы за угон автомобиля и кражу.