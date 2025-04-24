В Анапе произошли повторные выбросы мазута

На двух участках побережья Анапы произошли повторные выбросы мазута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Кубани.

Уточняется, что выбросы зафиксировали на участке поблизости от детского лагеря «Приморский» в селе Витязево, а также на пляже отеля «Пляжный поселок». По сообщению оперштаба, повторные выбросы оцениваются как «незначительные».

«Незначительные выбросы мазута обнаружили 24 апреля на двух участках побережья Анапы», — сообщает источник.

Напомним, что в декабре 2024 года в акватории Черного моря произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.