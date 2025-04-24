В Дагестане толпа подростков пробралась в детский сад и устроила погром

В Дагестане восемь подростков пробрались в детский сад и устроили погром. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника».

Со слов школьников, они гуляли компанией, и проходя мимо дошкольного учреждения, решили попасть на его территорию. Подростки перелезли через забор и начали бросать камни в окна, одно стекло разбилось. После этого они якобы ушли, но вернулись на следующий день.

По данным канала, на следующий день толпа подростков проникла внутрь детского сада и, с их слов, «навела суету». Школьники испортили мебель, технику, устроили погром на кухне. Ущерб оценили в полмиллиона рублей.

В полиции сообщили, что нарушителей задержали. Им по 13-14 лет. На данный момент их поставили на профучет. В отношении их родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Ранее в Тюмени вооруженный металлической трубой мужчина ломился в детский сад и попал на видео. Его задержали.