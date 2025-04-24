В Твери завели дело после нападения мужчины на девушек возле кафе

После нападения 25-летнего мужчины на двух девушек возле кафе на Трехсвятской улице в Твери возбуждено уголовное дело. Одна из девушек получила травмы, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Возбуждено уголовное по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

О конфликте возле кафе в ночь с 23 на 24 апреля в полицию сообщили очевидцы. По данным пресс-службы областного УМВД, в отдел полиции доставили 25-летнего мужчину.

По данным местных СМИ, возле кафе быстрого питания, компания молодых людей начала приставать к двум девушкам с предложением познакомиться. Получив отказ, молодые люди начали вести себя агрессивно.