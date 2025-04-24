Пропавшего в Москве семилетнего мальчика нашли

Сотрудники Следственного комитета России нашли пропавшего семилетнего мальчика, который ушел утром из дома и не объявлялся до вечера. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в пресс-службе столичного СК.

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— Местонахождение ребенка установлено. По предварительной информации его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», ребенок просто решил прогулять школу и весь день катался на самокате. Однако официального подтверждения данным из соцсети нет.

Сообщения о пропаже ребенка начали появляться днем 24 апреля. На поиски мальчика вышло более 600 волонтеров. По факту пропажи несовершеннолетнего сотрудники СК России возбуждали уголовное дело.