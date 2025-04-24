Таганский суд арестовал активы создателей «Мира танков» и Tanks Blitz

Таганский районный суд Москвы арестовал три ключевые юридические лица игровой студии «Леста Игры», выпускающей популярную игру «Мир танков». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные из реестра исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Согласно реестру ФССП, под арест попали ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси». Инициатором дела выступила Генеральная прокуратура, однако детали разбирательства остаются неизвестными.

«Леста Игры», управляющая проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz на российском рынке, ранее была подразделением международной компании Wargaming, штаб-квартира которой находится на Кипре. После ухода Wargaming из России в 2022 году бизнес был передан «Лесте».

По итогам 2024 года «Леста Геймс Эдженси» увеличила выручку на 29,4% до 24,8 млрд руб., однако чистая прибыль снизилась на 57,5% и составила 6,4 млрд руб. В то же время подразделение «Леста Геймс Москва» показало снижение выручки до 195,6 млн руб., а чистая прибыль упала до 9,5 млн руб., отмечает РБК.