На двух пляжах Анапы зафиксировали выбросы мазута

Мелкие фракции нефтепродукта обнаружили на двух участках прибрежной полосы в Анапе. Данные мониторинга приводит оперативный штаб Краснодарского края.

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Мазут был обнаружен на участке пляжа около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево, а также возле базы отдыха "Динамо".

В первую очередь муниципальные команды Кубани, которые закреплены за своими участками побережья, убирают свежие выбросы. После этого продолжают деликатную очистку пляжей, которая подразумевает просеивание песка.

Напомним, ранее "РГ" писала, что все анапские пляжи будут очищать до тех пор, пока они не будут соответствовать установленным требованиям санитарных норм.