В Москве на видео попало, как горят автомобили на парковке

В Москве четыре автомобиля загорелись на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Крупный автопожар во дворе жилого дома в Москве. По информации SHOT, минимум четыре машины загорелись возле дома на улице Гримау. Очевидцы рассказали нам, что первой загорелся SAAB, от которого огонь перекинулся на рядом припаркованные тачки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как на парковке горят машины, при этом пламя почти полностью охватило транспортные средства.

По информации источника, на месте происшествия работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что в Москве автомобиль загорелся на проезжей части.