Женщину из Луганской Народной Республики, укрывавшую у себя в квартире двух украинских боевиков и пытавшуюся переправить их на контролируемые Киевом территории, будут судить за госизмену. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России, пишет РИА Новости.

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Следствие считает, что 51-летняя Юлия Мосяж с марта 2022 по декабрь 2023 года добровольно скрывала в своей квартире двух солдат ВСУ. А в декабре 2023 года женщина по заданию украинской разведки обеспечила их средствами связи и подделанными меддокументами, нужными для перемещения на Украину под видом больных. Однако украинских военных задержали.

Уголовное дело направили в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

Ранее в ЛНР направили в суд уголовное дело в отношении 33-летнего наёмника из Австралии Оскара Чарльза Агустуса Дженкинса, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины.