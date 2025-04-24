Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с пассажирским автобусом в Карелии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Петрозаводске, в котором пострадали девять человек, в том числе несовершеннолетний. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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Днем 23 апреля на улице Муезерской в Петрозаводске столкнулись автобус ПАЗ и автомобиль BMW. По данным Минздрава, пострадали девять человек.

"В СМИ сообщается о произошедшем 23 апреля 2025 года в городе Петрозаводске дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса <...>. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Карелия Швецу Е.Н. возбудить по факту ДТП уголовное дело и представить доклад", - сказано в сообщении.

По данным Минздрава Карелии, госпитализация потребовалась четырем из девяти пострадавших.