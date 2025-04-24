В Дагестане мужчины похитили и изнасиловали девушку

В Дагестане двое мужчин похитили 20-летнюю девушку и изнасиловали ее. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел 21 апреля в селе Мокок.

Злоумышленники, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, похитили девушку, отобрали у нее мобильный телефон и изнасиловали ее. Правоохранительные органы задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Установлено, что оба задержанных являются многодетными отцами и на момент совершения преступления не имели постоянного места работы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося.