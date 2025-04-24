Убийство ребенка на Кубани совершил сожитель матери

Убийство годовалого ребенка в Краснодарском крае, которое несколько лет скрывала его мать, по предварительным данным, было совершено ее сожителем с согласия женщины. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что женщина с сожителем скрывали убийство ребенка с 2020 года, пытались скрыться и уехали из Краснодарского края в Московскую область, где были установлены и задержаны сотрудниками полиции.

"Желая избавиться от мальчика, мужчина с согласия матери вывез его в лес и задушил", - сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

В опубликованной краевым главком полиции видеозаписи опроса фигурантки дела - матери убитого ребенка - женщина сообщает, что решение избавиться от ребенка якобы было принято ее сожителем.

"Андрей принял решение избавиться от ребенка", - сказала фигурантка дела во время опроса.

Ранее в СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщали, что 27-летней матери ребенка и ее 33-летнему сожителю предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), на время следствия они арестованы.

18 апреля к следователям обратился дедушка ребенка, он сообщил, что внука 2019 года рождения в последний раз видел в середине августа 2020 года, после чего мать ребенка всячески избегала общения родственников с мальчиком. В своих показаниях фигуранты признались в содеянном, пояснив, что убийство ребенка было совершено в ночь на 1 сентября 2020 года в лесу в Крымске. Свой поступок они мотивировали тяжелым финансовым положением и невозможностью содержать мальчика.