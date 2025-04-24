В ДНР наемника из Колумбии осудили на девять лет

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима 33-летнего колумбийца Мигеля Анхеля Монтилья Карденаса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По данным следствия, в апреле 2024 года Карденас прибыл в Киев, где прошел курс военной подготовки, и с мая по июнь 2024 года в должности стрелка 59-й мотопехотной бригады сухопутных войск принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в городе Красногоровке ДНР.

Материальное вознаграждение за участие в вооруженном конфликте колумбиец не получил, поскольку в июне 2024 года был взят в плен российскими военнослужащими.