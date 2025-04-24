Прохожий спас девочку от мужчины, пристававшего к ней в московском метро

Прохожий спас несовершеннолетнюю, к которой приставал мужчина из Средней Азии в московском метро. Мужчина окликнул злоумышленника и потребовал от него объяснений. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщили в соцсети.

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— В столичном метро мигрант из Средней Азии залез под юбку к молодой девочке. Как утверждают очевидцы, на вид ей еще даже не было 18 лет, но похотливого иностранца это не остановило. На помощь к ней пришел пассажир, приехавший из Абхазии. Увидев, как приезжий домогается испуганной девушки, он окликнул его и потребовал объяснений, — пишет Telegram-канал Readovka.

Инцидент произошел на Пасху. Злоумышленник пытался скрыться, однако прохожий припугнул его сдачей в полицию. Чем именно закончилась ситуация — неизвестно.

Ранее сотрудники Следственного комитета просят арестовать мужчину, обвиняемого в изнасиловании 11-летней падчерицы в квартире жилого дома на улице Перовской в Москве. Насильственные действия мужчина мог совершать четыре месяца.