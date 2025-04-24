В школе Франции подросток зарезал школьницу и ранил трех

В лицее города Нант на западе Франции произошло жестокое нападение. В результате него погибла одна ученица и пострадали еще трое подростков. Как сообщает телеканал BFMTV, 15-летний учащийся с ножом устроил кровавую расправу в учебном заведении.

Нападение произошло около 12:30 по местному времени (13.30 по мск). Ученик сначала он ворвался в класс старшей школы, где смертельно ранил 16-летнюю девушку.

Затем подросток спустился на этаж ниже и атаковал учащихся младших классов. Преподавателям удалось обезвредить агрессора до прибытия полиции.

По предварительной информации, подросток ранее не состоял на учете в правоохранительных органах. Власти пока исключают террористический мотив преступления. В здании, где произошла трагедия, помимо лицея располагаются также колледж и две начальные школы.