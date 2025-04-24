В Петербурге полицейские задержали дебошира с ножами

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который разгуливал с ножами по набережной реки Фонтанки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Информация о неадекватном мужчине, который разгуливал с ножами у дома на набережной реки Фонтанки, поступила в полицию Адмиралтейского района в ночь на 24 апреля. На место были сразу направлены правоохранители.

«Увидев полицейских, дебошир начал вести себя агрессивно, размахивая ножами и выкрикивая угрозы в их адрес. На неоднократные требования прекратить противоправные действия фигурант не реагировал, демонстрирую попытки атаковать полицейских. Тогда один из сотрудников ППС произвел предупредительный выстрел вверх. Правонарушитель намеревался сбежать, но был задержан», — говорится в тексте.

Возмутителем спокойствия оказался 38-летний местный житель, который ранее был судим за применение насилия в отношении представителя власти и умышленное причинение вреда здоровью. Из-за явных признаков наркотического опьянения мужчину госпитализировали в отделение токсикологии одной из городских больниц.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.