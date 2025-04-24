В Москве попытались поджечь здание ФСБ на Лубянке

Примерно в 03:00 в ночь на 23 апреля 25-летний москвич поджег бутылку с горючей жидкостью и кинул в стену здания ФСБ на Лубянке. Огонь не разгорелся, а злоумышленника задержали.

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Об этом в четверг, 24 апреля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— Попытка поджога произошла около 3 часов ночи 23 апреля. Мужчина подошёл к зданию ФСБ, поджег литровую бутылку с горючей жидкостью и кинул в стену. Огонь не разгорелся и потух через несколько минут. Через два часа подозреваемого задержали — им оказался 25-летний житель столицы Егор Г, — передает слова собеседника Telegram-канал Baza.

Подозреваемый во всем сознался. Он уточнил, что действовал по заданию кураторов, которые сообщили, что ему грозит ответственность за финансирование Вооруженных сил Украины. На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о «Вандализме».

Ранее несовершеннолетний студент второго курса Московского государственного университета спорта и туризма якобы поджег дверь здания ФСБ на Лубянке в столице по заданию мошенников. Происшествие произошло в начале марта этого года.