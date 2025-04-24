В багаже пассажирки из Латвии нашли начиненные метадоном куклы

Псковские таможенники обнаружили у пассажирки из Латвии наркотические вещества в детских игрушках. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

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«Таможенники выявили контрабанду в пункте пропуска Убылинка при сканировании ручной клади пассажирки микроавтобуса, прибывшего из Латвии. 43-летняя женщина с двойным гражданством РФ и Украины перемещала сумку с постельным бельем и двумя игрушками», - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, экспертиза опознала обнаруженное весом 0,6кг вещество как метадон - синтетический наркотик. Женщина призналась, что должна была передать груз неизвестному в пункте назначения.

Сообщается, что в ходе разыскных мероприятий правоохранителям удалось задержать получателя, который распространял на территории ДНР наркотики в виде закладок. Им оказался 49-летний мужчина.

В ходе обыска мест жительств злоумышленников, обнаружены весы и упаковочный материал. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.