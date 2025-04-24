Женщина призналась в убийстве младенца в Крымске, совершенном пять лет назад

Сотрудники уголовного розыска Новороссийска раскрыли убийство годовалого ребенка, совершенное пять лет назад в Крымске. По подозрению в преступлении задержана предполагаемая мать ребенка, 27-летняя жительница Новороссийска, и ее сожитель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Согласно материалам дела, убийство произошло в августе 2020 года. По словам матери младенца, решение о том, что от ребенка необходимо избавиться, принимал ее сожитель, а она не препятствовала. "Мы находились в городе Крымск. Оказались в трудном финансовом положении. Так получилось, что остались на улице. Андрей принял решение избавиться от ребенка", - рассказала женщина на камеру. Ее сожитель вывез младенца в лес и задушил. Вскоре после совершения преступления пара уехала из Краснодарского края. Оперативникам удалось разыскать их и задержать.