В Москве мужчина задержал пристававшего к девочке мигранта. Разговор с ним он записал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Бладсикер 2.0».

Попавший на видео диалог произошел в Пасху, 20 апреля. Мужчина заметил мигранта, который проявлял внимание к несовершеннолетней, и вызвал его на разговор.

«Или ты ходишь со мной на улицу, или я вызываю полицию, или сейчас звоню русским ребятам», — поставил автор ролика выбор перед иностранцем. Затем видео обрывается.

Ранее стало известно о мигранте, который в Подмосковье плюнул в лицо 11-летней девочке. После того как к нему пришли активисты из числа местных жителей, иностранец извинился перед униженным им ребенком.