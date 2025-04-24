Блогер Портнягин полностью признал вину в легализации денег

Блогер Дмитрий Портнягин в Мещанском суде Москвы полностью признал вину в легализации денег.

Как пишет РИА Новости, об этом он заявил на начавшемся в Москве процессе.

«Признаю обвинение полностью», — сказал Портнягин.

Таким образом он ответил на вопрос судьи, понятно ли ему обвинение.

Портнягин, его жена Екатерина и их партнёр Алексей Николаев обвиняются в отмывании денег, полученных преступным путём (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России).

Ранее Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на сумму 124 млн рублей.