Блогер Портнягин полностью признал вину в легализации денег
Блогер Дмитрий Портнягин в Мещанском суде Москвы полностью признал вину в легализации денег.
Как пишет РИА Новости, об этом он заявил на начавшемся в Москве процессе.
«Признаю обвинение полностью», — сказал Портнягин.
Таким образом он ответил на вопрос судьи, понятно ли ему обвинение.
Портнягин, его жена Екатерина и их партнёр Алексей Николаев обвиняются в отмывании денег, полученных преступным путём (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России).
Ранее Портнягин признал вину по делу о неуплате налогов на сумму 124 млн рублей.