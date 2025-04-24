Школьница пыталась сбежать из реабилитационного центра и сломала позвоночник

Школьница в Краснооктябрьском округе Нижегородской области пыталась сбежать из социального реабилитационного центра и сломала позвоночник. Об этом стало известно изданию NewsNN.

15-летняя россиянка, по предварительным данным, неудачно спрыгнула со второго этажа. Воспитатели заметили девочку лежащей на асфальте.

Сотрудники вызвали бригаду скорой помощи. Информации о ее состоянии издание не раскрыло.

Удалось выяснить, что подросток попала в центр в декабре 2024 года по инициативе матери. Девочка часто прогуливала занятия и была необщительной.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 12-летнюю школьницу в крови нашли под окнами многоэтажного дома в Калининском районе. Прибывшие медики не смогли реанимировать юную горожанку.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.