Тренер убитого в Кингисеппе оперативника рассказал о нем

Сотрудник полиции Дмитрий Семеновых, который погиб в Кингисеппе, решил посвятить свою жизнь службе в правоохранительных органах, чтобы обеспечить благополучие своей семьи. Об этом заявил тренер убитого Виталий Саакадзе, передает «78.ru».

С пятнадцати лет Дмитрий начал посещать тренировки по биатлону. Поскольку у него не было отца, он быстро проникся доверием к своему тренеру. Виталий Саакадзе стал для него не только наставником, но и близким человеком. Виталий рассказал, что Дмитрий Семеновых не стремился работать в полиции. Он видел в этом шанс получить образование и обеспечить свою семью.

«Мама у него одна была, обеспечить возможность другого образования не могла. Наверное, он понимал, что на маму нельзя это повесить, а полиция все-таки это централизованное обучение, когда тебя там и кормят, и одевают, и так далее. Плюс гарантированная работа», — отметил Саакадзе.

Тренер добавил, что Дмитрий намеревался завершить пятилетний контракт и перейти на более размеренный труд, чтобы иметь возможность вновь заняться спортом.

23 апреля около полудня на проспекте Карла Маркса оперативник Дмитрий Семеновых остановил 19-летнего молодого человека для проверки документов. Преступник нанес ему смертельную рану в область шеи и скрылся. Сейчас он прячется в лесах неподалеку от Черновского. С ним пытаются установить контакт.